Rakibe kırmızı kart göstermeye yeltenen hakeme Batshuayi'den ağızları açık bırakan hareket

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında sarı-lacivertlilerin golcüsü Michy Batshuayi'nin, oyundan çıkarken hakeme itiraz eden Ümraniyesporlu futbolcunun kırmızı kart görmemesi için gösterdiği çaba şaşkınlıkla karşılanırken, büyük beğeni topladı

Büyük bir heyecana sahne olan maçta Fenerbahçe, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederken mücadelenin son dakikalarında yaşanan bir an gündem oldu.

BATSHUAYI HAKEMİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Mücadelede Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atan Michy Batshuayi, 90+10. dakikada rakibin oyundan çıkarken kırmızı kart görmemesi için büyük çaba gösterdi. Kendisini alkışlayan Onur Atasayar'a hakemin kırmızı kart göstereceğini anladıktan sonra hakem Abdülkadir Bitigen'i engellemeye çalışan Belçikalı golcünün bu hareketi büyük beğeni topladı.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u Batshuayi ve Glumac'ın kendi kalesine attığı gol ile 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyarak zirve takibini sürdürdü.