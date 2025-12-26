Rakibe büyü yapmak isterken canından oldu

Burundi 2. Ligi'nde yaşanan olay futbol dünyasını şaşkına çevirdi. 20 yaşındaki futbolcu Aime Gueric, iddiaya göre rakibe "büyü yapmak" amacıyla ağzına koyduğu madeni parayı yanlışlıkla yuttu ve hayatını kaybetti.

SAHADA FENALAŞTI

Yerel basında yer alan bilgilere göre genç futbolcu, maç sırasında ağzına koyduğu madeni paranın boğazına kaçmasıyla bir anda fenalaştı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aime Gueric'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

İDDİA: RAKİBE BÜYÜ YAPMAK İSTEDİ

Olayın en çok konuşulan kısmı ise iddia edilen gerekçe oldu. Gueric'in, rakip takıma karşı "uğur" ya da "büyü" amaçlı bir ritüel uyguladığı, bu nedenle madeni parayı ağzına koyduğu öne sürüldü. Genç futbolcunun madeni parayı yanlışlıkla yutması sonucu yaşanan trajedi futbol camiasını yasa boğdu.

FUTBOL DÜNYASINDA ŞOK ETKİSİ

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yaşananları "akıl almaz" olarak yorumladı. Genç oyuncunun ölümü, sahalarda zaman zaman gündeme gelen batıl inançlar ve ritüellerle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.