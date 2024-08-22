Görenler gözlerine inanamadı! Dubois, tüm istatistiklerde sıfır çekti
3-2 kaybedilen Young Boys maçının 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Leo Dubois, uzatmalarla birlikte yaklaşık 15 dakika sahada kaldığı sürede herkesi şaşırttı. Fransız futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca tüm istatistiklerde sıfır çekti.
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, Young Boys'a deplasmanda 3-2 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındailginç istatistiklere imza attı.
TÜM İSTATİSTİKLERDE SIFIR ÇEKTİ
Maçın 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 15 dakika sahada kalan tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.
İşte Leo Dubois'in istatistikleri;
- Uzaklaştırma: 0
- Pas Arası: 0
- Top Kapma: 0
- İkili Mücadele: 0
- Hava Topu: 0
- Engellediği Şut: 0
- Yaptığı Faul: 0
- Topla Buluşma: 0
- Pas: 0
- Şut: 0
- RCS Topla Buluşma: 0
- Çalım: 0
- Yapılan Faul: 0
- Ofsayt: 0