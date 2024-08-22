Görenler gözlerine inanamadı! Dubois, tüm istatistiklerde sıfır çekti

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, Young Boys'a deplasmanda 3-2 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındailginç istatistiklere imza attı.

TÜM İSTATİSTİKLERDE SIFIR ÇEKTİ

Maçın 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Dubois, ne hücumda ne de savunmada herhangi bir istatistik kaydedemedi ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 15 dakika sahada kalan tüm rakamlarını "0" olarak tamamladı.

İşte Leo Dubois'in istatistikleri;