Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun kazananı Aziz Yıldırım olurken, gözler seçimi kaybeden Hakan Safi'ye çevrildi.

TRANSFERLER YETMEDİ

Seçim sürecinde Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Mason Greenwood ve Luis Suarez gibi yıldız isimlerle anlaşma sağladığını açıklamıştı. Peş peşe gelen transfer duyuruları sarı-lacivertli camiada büyük ses getirirken, kongre üyelerinin tercihini değiştirmeye yetmedi.

10 MİLYON EURO ÖN ÖDEME İDDİASI

Gazeteci İbrahim Seten'in iddiasına göre Safi, seçim öncesinde açıkladığı yıldız futbolcular için oyunculara ve menajerlerine önemli miktarda ön ödeme yaptı. Haberde, dört futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bir ödeme gerçekleştirildiği öne sürüldü.

SEÇİM KAMPANYASINA DA SERVET HARCADI

İddialara göre Hakan Safi yalnızca transfer çalışmaları için değil, aylardır devam eden seçim kampanyası için de büyük bütçe ayırdı. Organizasyonlar, tanıtım faaliyetleri ve seçim çalışmaları için yaklaşık 10 milyon euro daha harcandığı öne sürüldü.

TOPLAM KAYIP 20 MİLYON EUROYU AŞTI

Transferler ve seçim kampanyası için yapılan harcamaların toplamının 20 milyon euroyu geçtiği iddia edildi. Ancak tüm bu yatırımlara rağmen kongrede üyelerin tercihi Aziz Yıldırım'dan yana oldu.

"DAHA NE YAPAYIM?"

Seçim yenilgisinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığı öne sürülen Hakan Safi'nin yakın çevresine dikkat çeken ifadeler kullandığı iddia edildi. Safi'nin, "Daha ne yapayım? Daha da seçime girmem" dediği öne sürüldü.