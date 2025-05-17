Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un seçime gitmesi için kongre üyeleri imza toplamaya başladı. 8 bin imzanın Fenerbahçe'yi seçime götüreceği belirtilirken, toplanan imza sayısının 5 bini geçtiği iddia edildi. Koç, görevinin başında olduğunu ve istifa etmeyeceğini belirtmişti. Ancak, imza sayısının 8 bini geçmesi durumunda Fenerbahçe'nin 1 ay içinde seçime gideceği belirtildi.

Hareketli günler yaşayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Mevcut Başkan Ali Koç'a karşı tribünlerde istifa sesleri yükselmişti. Bu gelişmeler üzerine kongre üyeleri, olağanüstü kongre kararı için imza toplamaya başladı. 8 bin imzanın Fenerbahçe'yi seçime götüreceği belirtilirken toplanan imza sayısıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

RAKAM 5 BİNİ GEÇTİ İDDİASI

Görevinin başında olduğunu belirten Ali Koç, istifa etmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığını açıklamıştı. Ancak kongre üyelerinin bir kısmı Fenerbahçe'yi seçime götürmek için imza toplamaya başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, kongre üyeleri tarafından başlatılan imza kampanyasında rakam 5 bini geçti. Rakamın 8 bini geçmesi durumunda Fenerbahçe'nin 1 ay içinde seçime gideceği belirtildi.

KONGRE KARARI DA ALINABİLİR

Öte yandan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri eskiye göre olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine daha sıcak bakmaya başladı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için tarih istişare edilirken, eylül ayındaki mali genel kurulun olağanüstü seçimli kongreye dönüştürülmesi bir seçenek olarak masada duruyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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