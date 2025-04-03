Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray'da Kadıköy zaferine dev prim
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de dev derbi öncesinde verdiği özel prim sözünü tutarak ezeli rakibe karşı Kadıköy'de alınan zafer için 50 milyon TL (1.2 milyon euro) prim açıkladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Bu sonuçla yarı final biletini kapan sarı-kırmızılılarda dev derbi galibiyetinin primi de belli oldu.
BAŞKAN ÖZBEK, TEK TEK TEBRİK ETTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Kemerburgaz'da futbolcularıyla buluştu. Cezası nedeniyle takımıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yer alamayan Dursun Özbek, derbi sonrası futbolcularını Kemerburgaz'da karşılayarak hepsini tek tek tebrik etti.
SÖZÜNÜ TUTTU: 50 MİLYON TL PRİM
Derbiden önce futbolcularına özel prim sözü veren Dursun Özbek, galibiyet sonrası bu primin 50 milyon TL (1.2 milyon euro) olduğunu açıkladı. Galatasaraylı futbolcular, primi alkışlarla karşıladı ve başkan Özbek'e teşekkür etti.