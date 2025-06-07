Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
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Galatasaray'ın tutmak için tüm şartları zorladığı Osimhen, Al-Hilal'den gelen teklifi kabul etti. Nijeryalı yıldız futbolcunun Suudi ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yılda 35 milyon euro kazanacağı belirtildi. Napoli'nin de Osimhen'in 75 milyon euroluk çıkış maddesinde büyük indirime gitmediği ve neredeyse paranın tamamını alacağı belirtildi.

Al-Hilal'in Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Galatasaray'ın çok üzerinde teklif veren Suudi ekibi, Nijeryalı yıldıza rekor ödeme yapacak.

Galatasaray'ın takımda tutmak için tüm şartları zorladığı Victor Osimhen, Suudi Arabistan yolcusu.

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Osimhen, Al-Hilal'den yılda 35 milyon euro kazanacağı teklifi kabul etti.

4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Osimhen'in Al-Hilal'e toplam maaş maliyeti 140 milyon euro olacak.

Napoli'nin de Osimhen'in 75 milyon euroluk çıkış maddesinde de büyük indirime gitmediği ve neredeyse paranın tamamını alacağı belirtildi.

Taraflar arasında artık pürüz kalmadığı ve Al-Hilal'in resmi açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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