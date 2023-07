Samsun Çarşamba Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Yeşilırmak Şenlikleri'nin final etkinliği Geleneksel Rahvan At Yarışları oldu. 103 atın mücadele ettiği yarış, renkli sahneler yaşattı.

- Rahvan At Yarışları nefes kesti

Farklı illerden 103 at, 9 kategoride yarıştı

Çarşamba Belediyesi tarafından Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında, Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi. Şenliklerin final etkinliği Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilirken, farklı illerden 103 at, 9 ayrı kategoride yarıştı.

Sıcak havaya rağmen yoğun katılım ve heyecanlı bakışlarla düzenlenen at yarışı etkinliğine ilişkin konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Geleneksel Rahvan At Yarışlarımız ile Yeşilırmak Millet Bahçemizdeydik. Yeşilırmak Şenliklerimizin finalini Geleneksel Rahvan At Yarışlarımız ile yaptık. Kıyasıya rekabet, büyük bir dostluk ortamında güzel bir yarış gerçekleşti. Farklı illerden birçok sporseverde ilçemizdeydi. İlçemizde bir geleneği yaşatıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Yarışmaya katılan sporcularımıza, izlemeye gelen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sporun kenti Çarşamba'mızda sporu ve sporcularımızı desteklemeye, ilçemizde birçok spor müsabakası ile hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeşilırmak Millet Bahçesinde gerçekleştirilen Rahvan At Yarışlarına Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanvekili Ümit Kavraz, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yarış sonuçlarına göre dereceye giren at sahiplerine ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül töreni sonrası program son buldu.