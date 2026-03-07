Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki derbiyi 1-0'lık skorla kaybetti.

RAHMİ KOÇ'TAN HAKEM YORUMU

Beşiktaş Kulübü üyesi Rahmi Koç, mücadeleyi yerinde takip edenler arasındaydı. Zorlu derbinin bitiş düdüğünün ardından stadyumdan ayrılan Rahmi Koç, basın mensuplarının ''Hakem nasıl maç yönetti?'' sorusuna cevap verdi. Hakem Ozan Ergün'den memnuniyetini ifade eden Koç, ''Gayet iyi yönetti'' cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN HAKEM TEPKİSİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın başta olmak üzere birçok futbolcu, maç sonrasında karşılaşmanın hakemine verdiği kararlar nedeniyle büyük tepki göstermişti.