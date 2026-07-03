Milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, Türk kanosu adına ilke imza attı
Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye kano tarihindeki ilk dünya şampiyonası madalyasını getirdi.
Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı.
Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Rahmi Kaan, Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen organizasyondaki genç erkekler K1 200 metre finalinde, 38.79'luk derecesiyle bronz madalya aldı.
Rahmi Kaan böylece Türkiye kano tarihinin dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk sporcusu oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer