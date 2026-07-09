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Türkiye Ragbi Federasyonu, Korumalı Futbol Merkez Hakem Kurulu'nun görevine son verdi

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Türkiye Ragbi Federasyonu, Korumalı Futbol Merkez Hakem Kurulu'nun görevine 1 Temmuz itibarıyla son verildiğini ve daha etkin bir yapı için yeni bir kurul oluşturulduğunu duyurdu.

Türkiye Ragbi Federasyonu, Korumalı Futbol Merkez Hakem Kurulu'nun görevine 1 Temmuz itibarıyla son verildiğini, hakemlik sisteminin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla yeni bir kurul oluşturulduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Korumalı Futbol Merkez Hakem Kurulu'nun işleyişiyle ilgili son dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda kurulun görevine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla son verilmiştir. Bu karar; hakem eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi, sezon planlamasında daha merkezi bir koordinasyon sağlanması ve hakemlik yapısının daha etkin, sürdürülebilir ve gelişim odaklı bir yapıya kavuşması amacıyla alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Yeni sezon planlamasının ve özellikle final müsabakasının aksamaması adına, deneyimli hakemlerden oluşan yeni Merkez Hakem Kurulu kısa süre içerisinde oluşturulmuş ve gerekli atamalar gerçekleştirilmiştir. Sürecin hızlı ilerlemesi nedeniyle sizleri zamanında bilgilendirememiş olmaktan dolayı anlayışınızı rica ederiz." denildi.

Federasyon açıklamasında ayrıca, "Hakemlerimiz, korumalı futbolun gelişimindeki en önemli paydaşlarımızdır. Federasyon olarak emeğinize ve katkılarınıza büyük değer veriyor, önümüzdeki dönemde daha güçlü iletişim, daha adil görevlendirme ve gelişim odaklı bir anlayışla sizlerle birlikte çalışmayı sürdüreceğimizi bilmenizi istiyoruz. Bu değişim sürecinin, hep birlikte daha güçlü bir hakemlik yapısı oluşturacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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