Rafa Silva, Türkiye Kupası'nda 13. Golünü Attı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ağlarına attığı golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 13'e çıkardı. Rafa, ayrıca Süper Lig'de ve kupada forma giydiği son 4 müsabakada da ağları sarsmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva attı.

Bu sezon Süper Lig'de 22, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Rafa, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Portekizli oyuncu, söz konusu 13 golün 7'sini ligde, 2'sini kupada, 3'ünü Avrupa Ligi'nde ve 1'ini de sezon başında Süper Kupa'da kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca ligde ve kupada görev aldığı son 4 maçta da rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL