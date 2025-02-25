Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Rafa Silva, Türkiye Kupası'nda 13. Golünü Attı

Rafa Silva, Türkiye Kupası'nda 13. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a attığı golle bu sezonki toplam gol sayısını 13'e çıkardı. Ayrıca Süper Lig ve kupada son 4 maçta da gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ağlarına attığı golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 13'e çıkardı. Rafa, ayrıca Süper Lig'de ve kupada forma giydiği son 4 müsabakada da ağları sarsmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva attı.

Bu sezon Süper Lig'de 22, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıkan Rafa, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Portekizli oyuncu, söz konusu 13 golün 7'sini ligde, 2'sini kupada, 3'ünü Avrupa Ligi'nde ve 1'ini de sezon başında Süper Kupa'da kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca ligde ve kupada görev aldığı son 4 maçta da rakip fileleri havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol
img

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında
img

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi

FIFA, Süper Lig ekibinin puanlarını sildi!
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.