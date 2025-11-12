Haberler

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Güncelleme:
Beşiktaş'ta, 32 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında kriz büyüyor. Rafa Silva'nın, Yalçın'ın teknik direktörlüğünü sürdürdüğü sürece Beşiktaş'ta forma giymek istemediği iddia edildi.

  • Rafa Silva, Sergen Yalçın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta forma giymek istemiyor.
  • Rafa Silva, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlığını bahane ederek kadroya alınmamayı talep etti.
  • Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş ile 16 maça çıkarak 5 gol ve 3 asist yaptı.

Şampiyonluk yarışında geride kalan Süper Lig devi Beşiktaş'ta 32 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva krizi yaşanıyor.

SERGEN YALÇIN İLE BAĞLARI KOPARDI

Rafa Silva, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile arasındaki bağları tamamen kopardı. Yıldız oyuncunun, Sergen Yalçın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta forma giymeyi istemediği öne sürüldü.

RAHATSIZLIĞI YOKKEN OYNAMAK İSTEMEDİ

Deneyimli orta saha oyuncusunun Kasımpaşa maçı öncesi hiçbir rahatsızlığı yokken sakatlığını bahane ederek kadroya alınmamayı talep ettiği, vatandaşı ve en yakın arkadaşı olan Joao Mario'nun da takımdan gönderilmesine halen tepkili olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 16 maça çıkan Rafa Silva, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
