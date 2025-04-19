Rafa Silva'dan deplasmanlarda çarpıcı performans

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 10. dakikada Rafa Silva ile 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

8 DEPLASMANDA 5 GOLE KATKI

Göztepe deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçiren Rafa Silva, özellikle deplasman maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, son 8 dış saha maçında 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağladı. Ayrıca Silva, Göztepe ağlarını havalandırarak bu sezon ligdeki 9. golünü atmış oldu.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, Göztepe karşılaşması öncesinde bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. 31 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.