Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu Rafa Silva, yaptıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

GÜNÜN İLK ANTRENMANINA KATILMADI

A Spor'da yer alan habere göre; Sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Portekizli futbolcu, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı. Yıldız ismin, antrenmana daha önce olduğu gibi mazeret göstermeden katılmadığı belirtildi.

DİĞER ANTRENMANA KATILACAK MI?

32 yaşındaki futbolcunun, akşam saatlerinde gerçekleşecek günün diğer antrenmanına katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.