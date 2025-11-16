Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu Rafa Silva, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı. Yıldız isim, antrenmana mazeret göstermeden katılmadığı belirtildi.
- Rafa Silva, Beşiktaş'ın günün ilk antrenmanına mazeret göstermeden katılmadı.
- Rafa Silva, Beşiktaş'ta bu sezon 16 maça çıkıp 5 gol ve 3 asist yaptı.
Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu Rafa Silva, yaptıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
GÜNÜN İLK ANTRENMANINA KATILMADI
A Spor'da yer alan habere göre; Sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Portekizli futbolcu, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı. Yıldız ismin, antrenmana daha önce olduğu gibi mazeret göstermeden katılmadığı belirtildi.
DİĞER ANTRENMANA KATILACAK MI?
32 yaşındaki futbolcunun, akşam saatlerinde gerçekleşecek günün diğer antrenmanına katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu oldu.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.