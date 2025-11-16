Haberler

Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu Rafa Silva, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı. Yıldız isim, antrenmana mazeret göstermeden katılmadığı belirtildi.

  • Rafa Silva, Beşiktaş'ın günün ilk antrenmanına mazeret göstermeden katılmadı.
  • Rafa Silva, Beşiktaş'ta bu sezon 16 maça çıkıp 5 gol ve 3 asist yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu Rafa Silva, yaptıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

GÜNÜN İLK ANTRENMANINA KATILMADI

A Spor'da yer alan habere göre; Sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Portekizli futbolcu, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı. Yıldız ismin, antrenmana daha önce olduğu gibi mazeret göstermeden katılmadığı belirtildi.

DİĞER ANTRENMANA KATILACAK MI?

32 yaşındaki futbolcunun, akşam saatlerinde gerçekleşecek günün diğer antrenmanına katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

come to Fenerbahçe

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.