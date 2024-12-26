Rafa Silva'dan Beşiktaş'ı şok eden talep

Süper Lig devi Beşiktaş'ta takımın yıldızı Rafa Silva hakkında oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Başarılı futbolcu, kendisiyle ilgili bir rahatsızlık olması durumunda takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.

RAFA'DAN YÖNETİME ŞOK TALEP

Rafa Silva'nın menajerinden Beşiktaş yönetimini şoke eden bir teklif geldi. Siyah beyazlıların bu sezon 25 kezle en çok maça çıkan oyuncusu olan Portekizli yıldız, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ancak taraftarların takım arkadaşlarına gösterdiği tepkilere çok üzüldüğünü belirterek kendisi ile ilgili bir rahatsızlık olması durumunda ayrılabileceğini iletti. Kulüpten ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı yanıtının verildiği öğrenildi.