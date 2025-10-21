Haberler

Radomir Djalovic'in İlk Maçında Kayserispor Mağlup Oldu

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Radomir Djalovic, Samsunspor karşısında çıktığı ilk maçta takımını galibiyete taşıyamadı ve 3-0'lık bir mağlubiyet aldı.

Kayserispor teknik direktörü Radomir Djalovic, ilk maçında mağlubiyet aldı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Alman teknik direktör Gisdol'ün yerine göreve getirilen Radomir Djalovic, ilk maçında galibiyet göremedi. Sarı kırmızılı takımı başarıya taşımak adına çaba sarfedeceğini ve taraftar her maçta destek isteyen Radomir Djalovic, Samsunspor karşısında Kayserispor'u galibiyete taşıyamadı. Kayserispor yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta sahasında Samsunspor'a 3 golle mağlup olarak haftayı puansız noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
