Radamel Falcao futbolu bıraktı

Bir dönem Süper Lig devi Galatasaray'da da forma giyen Radamel Falcao, 39 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladı.

KARİYERİNDE TOPLAM 616 MAÇTA OYNADI

39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano ve Millonarios'ta forma giydi. Kolombiyalı futbolcu 616 karşılaşmada görev alırken, 313 kez de rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'DA 23 GOLE KATKI SAĞLADI

Radamel Falcao, 2019-2021 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da ise 43 resmi müsabakada görev aldı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.