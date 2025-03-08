Radamel Falcao futbolu bıraktı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao, 39 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Kariyeri boyunca 616 maçta forma giyen Falcao, 313 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray'da 2019-2021 yılları arasında forma giyen Falcao, bu süre zarfında 43 resmi maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bir dönem Süper Lig devi Galatasaray'da da forma giyen Radamel Falcao, 39 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladı.
KARİYERİNDE TOPLAM 616 MAÇTA OYNADI
39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano ve Millonarios'ta forma giydi. Kolombiyalı futbolcu 616 karşılaşmada görev alırken, 313 kez de rakip fileleri havalandırdı.
GALATASARAY'DA 23 GOLE KATKI SAĞLADI
Radamel Falcao, 2019-2021 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da ise 43 resmi müsabakada görev aldı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.