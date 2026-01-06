Haberler

Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap

Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un merkez orta saha oyuncusu Quinten Timber, transfer açıklaması yaptı. Yıldız oyuncu, kendisine gösterilen ilgi hakkında konuşarak "Benim için her şey hala açık. Bu dönemde bir transfer de olasılıklar arasında..." dedi.

  • Quinten Timber'ın Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
  • Quinten Timber, Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer olasılıklarının arasında olduğunu belirtti.
  • Quinten Timber, sözleşme uzatma için tüm tarafların aynı fikirde olması gerektiğini ifade etti.

İsmi uzun süredir Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Feyenoord'un merkez orta saha oyuncusu Quinten Timber, ülkesinde hakkında çıkan transfer dedikodularına dair açıklamalarda bulundu.

''TRANSFER OLASILIKLAR ARASINDA''

Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timber, "Benim için her şey hala açık. Bu dönemde bir transfer de olasılıklar arasında... Görüşmeler devam ediyor, ancak uzun sürüyor. Beş ay sonra sezon bitecek ve ben de serbest kalacağım. Yani mutlak bir sona yaklaşıyoruz." dedi.

''SÖZLEŞMEYİ UZATMAK İÇİN TARAFLARIN AYNI FİKİRDE OLMASI GEREK''

Sözlerine devam eden Hollandalı orta saha, "Bazı oyuncular dışarıdan söylenenlere kulak verebilir ama ben her zaman kendime sadık kalmaya çalışırım. Eğer niyetim sözleşmeyi uzatmamak olsaydı, bunu çoktan açıkça belirtmiş olurdum. Burada harika yıllar geçirdim ve hala çok mutluyum. Ancak sözleşmeyi uzatmak için tüm tarafların aynı fikirde olması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Başka bir takıma transfer olabileceğini açıklayan Timber "Bu kesinlikle bir seçenek. Futbol dünyası böyle işliyor. Yarın her şey değişebilir." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

"Ben kralım" diyerek kendini inanılmaz bir ödüle layık gördü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! Sürpriz kararla istifa etti
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi

Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! Sürpriz kararla istifa etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu

Kaldırımda yürüyen genç kız, feci şekilde can verdi