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Puanlar bölüşüldü! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Sakaryaspor ile Erzurumspor 2-2 berabere kaldı. Maçın 34. dakikasında Sakaryaspor'un golü ile öne geçen ev sahibi ekip, ikinci yarıda Erzurumspor'un golleriyle 2-1 geriye düştü. Ancak 84. dakikada Mikail Okyar'ın golü ile Sakaryaspor, maçtan 1 puanla ayrıldı.