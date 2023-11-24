Puanlar bölüşüldü! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
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Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Sakaryaspor ile Erzurumspor 2-2 berabere kaldı. Maçın 34. dakikasında Sakaryaspor'un golü ile öne geçen ev sahibi ekip, ikinci yarıda Erzurumspor'un golleriyle 2-1 geriye düştü. Ancak 84. dakikada Mikail Okyar'ın golü ile Sakaryaspor, maçtan 1 puanla ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma berabere bitti.
ERZURMSPOR GERİ DÖNDÜ
Maçın 34. dakikasında Yonathan Del Valle ile öne geçen ev sahibi, ikinci yarıda Eren Tozlu ile Mikhail Roshevuel'in golüyle 2-1 geriye düştü.
OKYAR 1 PUANI KURTARDI
Mücadelede son sözü 84. dakikada sahne alan Mikail Okyar söyledi. Sakaryaspor, Mikail ile bulduğu golle maçtan 1 puanla ayrıldı.
Kaynak: Haberler.com / Spor