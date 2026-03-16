Puan farkı açılıyor! Bu adam bu takımı tam 22 sene sonra şampiyon yapabilir
Arsenal, Manchester City ile puan farkını 9'a çıkararak Mikel Arteta yönetiminde 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Son olarak 2003-2004 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Arsenal, 22 yıl sonra yeniden zirveye çıkmaya çok yakın.
MANCHESTER CITY İLE FARK 9 PUANA ÇIKTI
Premier Lig'de sezonun kritik haftalarına girilirken Arsenal, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Arteta'nın öğrencileri, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 9'a çıkararak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.
22 YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE
Arsenal, son olarak 2003-2004 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. O tarihten bu yana kupaya hasret kalan Londra temsilcisi, Mikel Arteta yönetiminde 22 yıl sonra yeniden zirveye çıkmaya çok yakın.