Puan farkı açılıyor! Bu adam bu takımı tam 22 sene sonra şampiyon yapabilir

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımıyla Premier Lig'de tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Londra ekibi, en yakın takipçisi Manchester City ile puan farkını 9'a çıkararak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

MANCHESTER CITY İLE FARK 9 PUANA ÇIKTI

Premier Lig'de sezonun kritik haftalarına girilirken Arsenal, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Arteta'nın öğrencileri, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 9'a çıkararak şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

22 YILLIK HASRET BİTMEK ÜZERE

Arsenal, son olarak 2003-2004 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. O tarihten bu yana kupaya hasret kalan Londra temsilcisi, Mikel Arteta yönetiminde 22 yıl sonra yeniden zirveye çıkmaya çok yakın.