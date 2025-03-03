Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım
İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı

İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve çocuklarını öldürüp kafasına sıktı
Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular
Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!

Puan farkı 4'e indi: Şampiyonluk oranlarında çok büyük bir değişim var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakması, Fenerbahçe'nin ise Antalyaspor'u karşısında hata yapmasının ardından zirvede puan farkı 4'e indi. Bu müsabakalar sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni oranlardaki büyük değişim dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim yaşandı.

PUAN FARKI 4'E İNDİ

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları şöyle oldu;

  • Galatasaray - 1.20 (Önceki oran 1.12)
  • Fenerbahçe - 2.95 (Önceki oran 3.25)
  • Samsunspor - 400
  • Beşiktaş - 700
  • Başakşehir - 1000
  • Eyüpspor - 1000
  • Trabzonspor - 3000
  • Göztepe - 3000
  • Rizespor - 3000
  • Gaziantep FK - 3000
  • Sivasspor - 3000
  • Konyaspor - 3000
  • Kayserispor - 3000
Puan farkı 4'e indi: Şampiyonluk oranlarında çok büyük bir değişim var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net
img

"Yüzde 100" diyen Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
img

Oscar Töreni'ne damga vuran an! Eşinin yanında dudağından öptü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

Babasının yaptıklarını anlattığı video savcılığı harekete geçirdi
Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama

Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
Komşuda kullanılan Türk parasının geldiği hale bakın

Komşuda bu paraları kullanıyorlar
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.