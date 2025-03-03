Puan farkı 4'e indi: Şampiyonluk oranlarında çok büyük bir değişim var
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakması, Fenerbahçe'nin ise Antalyaspor'u karşısında hata yapmasının ardından zirvede puan farkı 4'e indi. Bu müsabakalar sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni oranlardaki büyük değişim dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlamasının ardından şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim yaşandı.
PUAN FARKI 4'E İNDİ
Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük sonuçla ayrıldı. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
ŞAMPİYONLUK ORANLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM
Karşılaşmalar sonrası Süper Lig'de şampiyonluk oranları şöyle oldu;
- Galatasaray - 1.20 (Önceki oran 1.12)
- Fenerbahçe - 2.95 (Önceki oran 3.25)
- Samsunspor - 400
- Beşiktaş - 700
- Başakşehir - 1000
- Eyüpspor - 1000
- Trabzonspor - 3000
- Göztepe - 3000
- Rizespor - 3000
- Gaziantep FK - 3000
- Sivasspor - 3000
- Konyaspor - 3000
- Kayserispor - 3000