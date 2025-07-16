PSV, Kiliann Sildillia'yı Kadrosuna Kattı

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Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi PSV, 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia ile sözleşme imzaladı. Sildillia, Freiburg'dan transfer edildi.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, 23 yaşındaki Fransız sağ bek Kiliann Sildillia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "PSV, Kiliann Sildillia'nın transferi için Freiburg ile anlaşmaya varırken 23 yaşındaki oyuncu, 2029/30 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı ve Almanya'nın Marienfeld kentindeki takım kampına katılacak." denildi.

Fransız oyuncu, Bundesliga'da Freiburg formasıyla geçen sezon 21 maçta oynadı. Sağ bek oyuncusu, Fransa Milli Takımı formasıyla da 5 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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