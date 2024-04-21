Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?

Fenerbahçe, 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında rakibini 1-0 mağlup etse de penaltı atışlarında Olympiakos'a elenerek UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilerin en büyük hedefi olan Leonardo Bonucci için İtalyan'dan bir iddia ortaya atıldı.

EMEKLİ Mİ OLACAK?

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan oyuncunun, Fenerbahçe taraftarından gelen sert tepkiler sonrası psikolojik olarak çöktüğü belirtildi. Haberde sarı-lacivertli yıldız futbolcunun bu tepkiler sonrası emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Devre arasında takıma katılan 36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. Tecrübeli savunmacı, takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.