PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter'i İlk Yarıda 2-0 Geçti

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter'i İlk Yarıda 2-0 Geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Inter karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada PSG'nin gollerini Hakimi ve Doue kaydetti. Maç öncesinde Linkin Park sahne aldı.

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Psg : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Inter: Sommer, Acerbi, Pavard, Bastoni, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Thuram, Martinez

Goller: Dk. 12 Hakimi, Dk. 20 Doue ( Psg )

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Psg, Inter karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan final mücadelesinde Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'da maça ilk 11'de başladı.

Rock grubu Linkin Park, final maçı öncesinde sahne aldı. Maç öncesinde PSG taraftarlarının koreografisi ilgi gördü.

Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG, 1-0 öne geçti. Vitinha'nın ceza sahası içindeki pasını gole çeviren Hakimi, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada PSG, 2. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

Maçın 20. dakikasında PSG, skoru 2-0 yaptı. Dembele'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doue, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

23. dakikada Inter'in ilk ciddi atağında Martinez'in kornerden gelen topa kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

37. dakikada Inter, yine bir korner atışında gole yaklaştı. Hakan'ın kullandığı kornerde Thuram'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada PSG, 3. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

PSG, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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