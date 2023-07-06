PSG, Marco Asensio'yu transfer etti

Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu transfer etti. Real Madrid'den ayrılan Asensio ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Asensio, Real Madrid formasıyla 286 maçta 61 gol attı ve 16 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid'den ayrılan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid formasıyla yedi sezonda tüm kulvarlarda 286 maça çıkan Asensio, 61 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yıldız futbolcu, başkent temsilcisiyle 3'er kez LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 kupa şampiyonluğu yaşadı.