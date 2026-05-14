Haberler

Ligue 1'de Lens'i yenen PSG, şampiyonluğunu ilan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Lens'i 2-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, tarihindeki 14. şampiyonluğuna ulaşırken, 30 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Lens'i 2-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile oynadığı maçların arasına denk geldiği için ertelenen mücadelede en yakın takipçisi Lens'e konuk oldu.

PSG'ye galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 29. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye attı.

Bu galibiyetle Lens'in 9 puan önünde 76'a puana ulaşan PSG, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı.

Paris temsilcisi, 30 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: Kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Bu takımı kim durduracak? Şampiyonlar!
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı

2-0 öne geçtiği seride kabusu yaşadı

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!