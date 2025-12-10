Haberler

Bilbao'daki kötü hava şartları bu kez PSG'yi taşıyan uçağın inişini zorlaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın kuzeyindeki kötü hava şartları, Paris Saint Germain’in Bilbao'ya yapacağı uçuşu olumsuz etkiledi. Uçak güçlü rüzgar nedeniyle zor bir iniş yapmak zorunda kaldı.

İspanya'nın kuzey bölgelerinde kış döneminde sıkça görülen kötü hava şartlarının havaalanlarında uçak inişlerini zorlaştırması, bu kez Fransa'nın Paris Saint Germain ( Psg ) takımını etkiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ve Athletic Bilbao takımları arasında bugün oynanacak maç öncesi Fransız ekibini taşıyan uçak Bilbao'ya zorlu bir iniş gerçekleştirdi.

Paris ekibi, Paris'ten dün yerel saat ile 11.15'te kalktı ve Bilbao'ya saat 12.30'da indi.

Ancak PSG kafilesini taşıyan Boeing 737 tipi uçak, inişten önce manevra yapmak zorunda kaldı. Pilot, güçlü bir rüzgar nedeniyle inişte uçağı yana yatırarak, ardından iniş için rotayı düzeltti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, yetkililerin, PSG'nin önceden Bask başkentindeki rüzgar nedeniyle karşılaşacakları kötü iniş koşulları konusunda uyarıldığını açıkladı.

İniş sırasında uçaktaki futbolcular, diğer teknik ve yönetici heyetin endişelendiği ancak sorunsuz bir şekilde takımın Bilbao'ya geldiği bildirildi.

Bask, Galiçya gibi İspanya'nın kuzey bölgelerinde kış döneminde kötü hava şartlarından dolayı zorlu uçak inişleri sıklıkla görülüyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
title