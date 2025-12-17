Haberler

Futbol: FIFA Kıtalararası Kupa

Güncelleme:
Katar'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Paris Saint-Germain, Brezilyalı Flamengo'yu normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kalmasının ardından penaltılarla 2-1 mağlup ederek kupayı kazandı. PSG, 2025 yılını birçok zaferle kapattı.

Stat: Ahmad bin Ali

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)

Psg : Safonov, Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz (Dk. 106 Ndjantou), Kang-In Lee (Dk. 35 Mayulu, Dk. 64 Barcola), Doue (Dk. 78 Dembele), Kvaratskhelia (Dk. 91 Mbaye)

Flamengo : Rossi, Varela, Ortiz, Pereira, Sandro, Pulgar (Dk. 74 Cruz), Jorginho (Dk. 74 Saul), Carrascal (Dk. 56 Pedro), Arrascaeta (Dk. 74 Everton), Henrique (Dk. 90+2 Araujo), Plata (Dk. 108 Lino)

Goller: Dk. 38 Kvaratskhelia ( Psg ), Dk. 62 Jorginho (Penaltıdan) ( Flamengo )

Sarı kartlar: Dk. 20 Jorginho, Dk. 23 Sandro, Dk. 64 Pulgar, Dk. 90+5 Plata, Dk. 96 Saul ( Flamengo ), Dk. 33 Ruiz, Dk. 44 Vitinha, Dk. 85 Pacho ( Psg )

AL Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sını, Brezilya temsilcisi Flamengo'yu normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucu 2-1 mağlup eden Fransa ekibi Paris Saint-Germain kazandı.

38. dakikada PSG öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Doue'nin, arka direğe doğru yerden pasında kaleci Rossi'nin uzanarak topa yaptığı hamle yeterli olmadı. Arka direkte müsait pozisyondaki Kvaratskhelia meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

59. dakikada Flamengo penaltı kazandı. Merkezden gelişen atakta Arrascaeta, Zaire Emery'nin müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen inceleme uyarısının ardından pozisyonu monitörden izleyen ABD'li hakem Ismail Elfath faul gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikadaki penaltıda topun başına geçen Jorginho sağ köşeye yerden vuruşunda kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı: 1-1

Normal sürede ve uzatmalarda başka gol olmayınca karşılaşmada penaltı bölümüne geçildi.

Penaltılarda Cruz'un golüne karşı Vitinha ve Mendes ile golü bulan PSG, rakibine 2-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Böylece PSG, 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı. Fransa ekibi ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final oynama başarısını gösterdi.

Öte yandan Ahmad bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi 42 bin 150 kişinin izlediği açıklandı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Spor
