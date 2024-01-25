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PSG'den 18'lik yıldıza 22 milyon euro

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Fransız devi Paris Saint-Germain, Corinthians forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Moscardo'yu 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus karşılığında kadrosuna kattı.

Dünya devi Paris Saint-Germain son olarak Corinthians forması giyen 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo'yu renklerine bağladı.

22 MİLYON EURO

Psg, yıldız futbolcu için Corinthians'a 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus ödeyecek. Ayrıca Moscardo, Haziran'a kadar Corinthians'da kalacak.

25 MAÇTA 2 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Corinthians forması ile 25 resmi maça çıkan Gabriel Moscardo bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.

PSG'den 18'lik yıldıza 22 milyon euro

Kaynak: Haberler.com / Spor

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