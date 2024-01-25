PSG'den 18'lik yıldıza 22 milyon euro
Fransız devi Paris Saint-Germain, Corinthians forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Moscardo'yu 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus karşılığında kadrosuna kattı.
Dünya devi Paris Saint-Germain son olarak Corinthians forması giyen 18 yaşındaki ön libero Gabriel Moscardo'yu renklerine bağladı.
22 MİLYON EURO
Psg, yıldız futbolcu için Corinthians'a 20 milyon euro net bonservis ve 2 milyon euroluk bir bonus ödeyecek. Ayrıca Moscardo, Haziran'a kadar Corinthians'da kalacak.
25 MAÇTA 2 KEZ SKOR KATKISI YAPTI
Corinthians forması ile 25 resmi maça çıkan Gabriel Moscardo bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.