PSG Çeyrek Finalde Bayern Münih'i Geçerek Yarı Finale Yükseldi
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maçta Desire Doue ve Ousmane Dembele'nin golleriyle kazanan PSG, Real Madrid-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransız ekibi PSG ile Almanya temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
PSG, Desire Doue'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Paris ekibinde 81. dakikada Willian Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez, kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçın 90+6. dakikasında sahneye çıkan Ousmane Dembele, kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Karşılaşmanın 90+10. dakikasında maçın hakemi Anthony Taylor, Bayern Münih lehine penaltı kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.
Mücadele, PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fransa temsilcisi, Real Madrid- Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.