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PSG, Arsenal'ı Deplasmanda Yenerek Avantaj Sağladı

PSG, Arsenal'ı Deplasmanda Yenerek Avantaj Sağladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Paris Saint-Germain, Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek final bileti için avantaj elde etti. Maçta tek golü Ousmane Dembele kaydetti.

Uefa Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup etti ve final bileti için avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiltere temsilcisi Arsenal, sahasında Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi. İki takımında pozisyonlara girdiği maçta tek gol sesi 4'üncü dakikada Fransız oyuncu Ousmane Dembele'den geldi ve PSG 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşması 7 Mayıs Çarşamba günü saat TSİ 22.00'de Parc des Prices Stadyumu'nda oynanacak.

Öte yandan yarı finalin diğer maçında Barcelona yarın sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İnter'i konuk edecek. Karşılaşma yarın saat TSİ 22.00'de Estadi Olimpic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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