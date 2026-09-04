PSG'den 5 oyuncuyla uzun vadeli sözleşme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, 5 futbolcusuyla sözleşme uzattığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo ve Senny Mayulu ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşmeler ve Fabian Ruiz ile de oyuncuyu 2028 yılında kadar takımda tutacak yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa temsilcisi, İspanyol teknik direktörü Luis Enrique ile de 2030 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Psg, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Galatasaray ile de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA