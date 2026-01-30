Haberler

Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaştığını açıkladı. Kulüp, Bugüner'in tecrübesi ile başarılar elde etmeyi umuyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım teknik direktörlük görevi için Bugüner ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik adamın, tecrübesi ve bilgi birikimiyle camiaya güç katacağı aktarılan açıklamada, "Bugüner ve ekibine ailemize hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Akrabaların tartışması kanlı bitti

Akrabaların tartışması kanlı bitti
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi

Oğlu miras için aracına bomba koymuştu! Babadan şaşkına çeviren istek
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı