Kosova'da adrenalin tutkunları Akdere Nehri'nde şambrellerle rafting yaptı

Kosova’nın Prizren şehrinde 22. Bunarfest kapsamında düzenlenen etkinlikte, adrenalin tutkunları kamyon ve traktör şambrelleriyle nehirde rafting yaparak çevre kirliliğine dikkat çekti. Yaklaşık 70 yarışmacının katıldığı yarış, Şar Dağları’ndan başlayıp Taş Köprü’de sona erdi.

Adrenalin tutkunları, Kosova'nın Prizren şehrinin merkezinden geçen nehirde, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla kamyon ve traktör şambrelleriyle rafting heyecanı yaşadı.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Bunarfest kapsamında Kosovalı Türklerin "Akdere" olarak adlandırdığı, "Lumbardhi" veya "Bistriça" diye anılan nehirde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 70 adrenalin tutkunu kıyasıya yarıştı.

Nehir yatağındaki kirliliğe dikkati çekmeyi amaçlayan bu sıra dışı yarış, Akdere Nehri'nin kaynağının bulunduğu Şar Dağları'nın eteklerinde başlayıp Şadırvan Meydanı'ndaki tarihi Taş Köprü'de oluşturulan bitiş çizgisinde tamamlandı.

Kosova ve çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar akıntıda zorlu ve heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarış, Prizren halkı ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık bir saat süren yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı sporculara madalyaları takdim edildi. Yarışmada Kron Balidemaj birinci, Dona Bytyqi ikinci ve Mohul Varma üçüncü oldu.

Festival kapsamında rafting yarışının yanı sıra konserler ve nehir yatağında temizlik faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
