Haberler

Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, deplasmanda Sunderland ile 90+4'te yediği golle 2-2 berabere kaldı. Arsenal'in 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

  • Arsenal ile Sunderland arasındaki Premier Lig maçı 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Arsenal'in 10 maçlık galibiyet serisi bu maçla sona erdi.
  • Arsenal 26 puanla lig liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'in 11. haftasında Sunderland ile Arsenal karşı karşıya geldi. Light Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

ARSENAL'E 90+4'TE BÜYÜK ŞOK

Arsenal'in gollerini 54. dakikada Bukayo Saka ve 74. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Sunderland'in gollerini ise 36. dakikada Daniel Ballard ve 90+4.dakikada Brian Brobbey attı.

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal'in 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İngiliz devi, puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Sunderland ise 19 puana çıktı. Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal, ezeli rakibi Tottenham'ı sahasında konuk edecek. Sunderland, zorlu deplasmanda Fulham'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı

Yaşlı kadını hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile inanamadı
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu

Narin cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca cezaevinden konuştu
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Yaşlı kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı

Yaşlı kadını hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile inanamadı
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Galatasaray'ın, Kocaelispor maçı kamp kadrosunda 3 eksik

Resmen açıklandı! 3 futbolcu Kocaelispor maçında yok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Beşiktaş, milli ara öncesi Antalyaspor engelini 3 golle geçti

Beşiktaş nefes aldı! Milli ara öncesi 3 gollü şov
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.