Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Premier Lig'in 11. haftasında Sunderland ile Arsenal karşı karşıya geldi. Light Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

ARSENAL'E 90+4'TE BÜYÜK ŞOK

Arsenal'in gollerini 54. dakikada Bukayo Saka ve 74. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Sunderland'in gollerini ise 36. dakikada Daniel Ballard ve 90+4.dakikada Brian Brobbey attı.

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal'in 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İngiliz devi, puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Sunderland ise 19 puana çıktı. Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal, ezeli rakibi Tottenham'ı sahasında konuk edecek. Sunderland, zorlu deplasmanda Fulham'a konuk olacak.