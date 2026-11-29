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Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Everton ile Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip 5. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 25. dakikada Jeremie Frimpong'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, müsabaka da 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde 4. beraberliği alan Liverpool puanını 22 yaptı. Everton ise bu sezon 5. kez berabere kaldı ve puanını 17'ye çıkardı.

Ligde gelece hafta Liverpool, Sunderland'ı konuk edecek. Everton ise deplasmanda Aston Villa ile mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı