Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Roland Sallai'ye Premier Lig ilgisi sürüyor. Brentford'un çekildiği süreçte, Everton'ın devreye girdiği ve Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği öne sürüldü.

  • Premier Lig ekibi Everton, Galatasaray'ın futbolcusu Roland Sallai için kulübe ilgi mektubu gönderdi.
  • Galatasaray, Roland Sallai'nin bonservisi için 30 milyon Euro fiyat belirledi.
  • Roland Sallai, bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıktı, 1 gol ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'da çok yönlü performansıyla öne çıkan Roland Sallai'ye Premier Lig'den ilginin sürdüğü iddia edildi. Brentford'un geri adım attığı süreçte bu kez Everton'ın devreye girdiği ve sarı-kırmızılı kulübe ilgi mektubu gönderdiği öne sürüldü.

PREMIER LİG'DEN SALLAI'YE YENİ İLGİ

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında sergilediği performansla dikkat çeken Roland Sallai'nin, Premier Lig ekiplerinin radarında olduğu belirtildi. Kendi mevkisi olmamasına rağmen sağ bekte de görev alarak beklentilerin üzerine çıkan Macar futbolcunun yükselen grafiği sonrası taliplerinin arttığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ: 30 MİLYON EURO

İddialara göre Premier Lig temsilcisi Brentford, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçerek Sallai'nin bonservis şartlarını sordu. Sarı-kırmızılı yönetimin ise takımın "joker" isimlerinden olan futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve fiyat olarak 30 milyon Euro yanıtını verdiği aktarıldı.

BRENTFORD GERİ ÇEKİLDİ, EVERTON DEVREYE GİRDİ

Bu gelişmenin ardından Brentford'un masadan kalktığı ifade edilirken, bir başka Premier Lig ekibi Everton'ın devreye girdiği öne sürüldü. Haberde, Everton'ın Sallai'yi kadrosuna katmak için Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği belirtildi. İngiliz kulübünün yapacağı teklif ve görüşmelerin hangi noktaya evrileceği merak konusu oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Roland Sallai'nin bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıktığı, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladığı belirtildi.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
