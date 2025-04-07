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Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı

Premier Lig ekibi Berke Özer'e kancayı attı
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Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Süper Lig'de Eyüpspor'un kalesini koruyan milli kaleci Berke Özer'le ilgileniyor. Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan ve 10 maçta rakiplerine kalesini kapatan Berke Özer, Aston Villa'nın radarına girdi. İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke'yi yakından takip etmesi ve sezon sonunda Eyüpspor ile masaya oturması bekleniyor.

Süper Lig'in formda ekiplerinden Eyüpspor'un milli kalecisi Berke Özer, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın radarına girdi.

RADARA ALDILAR

Gösterdiği başarılı performansla birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinin başında gelen 24 yaşındaki file bekçisi için Aston Villa teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin sezon sonuna kadar Berke'yi yakından takip etmesi, sezon sonunda da eflatun-sarılı ekiple masaya oturması bekleniyor.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Bu sezon ligde 28 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, 10 maçta rakiplerine kalesini kapatmayı başardı. Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor'un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı.

2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, 10 maçta kalesini rakiplerine kapattı. Gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çekmeyi başaran Özer, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.

KALESİNDE DEVLEŞİYOR

Bir dönem Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde ise Portekiz ekibi Portimonense ile Avrupa'da boy gösteren Berke, daha sonra Eyüpspor'a transfer olmuş ve takımıyla 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de de önemli performanslar sergileyen Berke Özer'in de Aston Villa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki kaleci daha önce verdiği röportajlarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediğini dile getirmişti. Ayrıca Almanya basınında da çıkan haberlerde, Bundesliga ekibi Leipzig'in de milli kalecinin durumunu yakından takip ettiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Kızıltepe - Spor
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