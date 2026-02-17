Premier Lig'de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek

Premier Lig'de ramazan ayı boyunca Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmesi için karşılaşmalara kısa süreli ara verilecek.

İZİN VERİLECEK

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre, uygulama kapsamında maç öncesinde oruçlu futbolcu olup olmadığı tespit edilecek. İftar saatinin gelmesi halinde karşılaşma, uygun bir anda kısa süreliğine durdurulacak.

Ara, genellikle kale vuruşu, serbest vuruş ya da taç atışı gibi oyunun doğal olarak durduğu bir anda verilecek. Haberde, takımlar ve maç görevlilerinin önceden görüşerek duraklama zamanını planlayacağı, bu aranın su molası ya da taktiksel mola olarak kullanılmayacağı vurgulandı.

Benzer uygulama, İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) alt liglerinde ilk kez 2021 yılında hayata geçirilmişti. Premier Lig'in de bu düzenlemeyi sürdürme kararı aldığı belirtildi.