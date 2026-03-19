Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

İngiltere Premier Ligi'nde 2016 yılından bu yana devam eden deplasman bilet fiyatlarının sınırlandırılması, iki sezon daha 30 sterlinle sınırlandırıldı.

MAÇLARIN DOLULUK ORANI ARTTI

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Deplasman taraftarları, Premier Lig maçlarının ünlü atmosferinin oluşmasına önemli katkı sağlıyor. 2016'da uygulamaya konulan bu fiyat sınırı sayesinde deplasman maçlarına katılım oranı yüze 82'den yüzde 91'e yükseldi." denildi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın ligdeki tüm kulüpler tarafından oy birliğiyle alındığı vurgulandı.