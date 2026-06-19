Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Açılış maçında son şampiyon Arsenal, yeni ekip Coventry'i ağırlayacak. Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ise Manchester United ile karşılaşacak.
İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, sezonun açılış maçında 21 Ağustos Cuma günü son şampiyon Arsenal, ligin yeni ekibi Coventry'i ağırlayacak.
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise 22 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek.
İlk hafta, 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fulham-Chelsea karşılaşmasıyla sona erecek.
Premier Lig'de ilk haftanın fikstürü şöyle:
21 Ağustos Cuma:
Arsenal - Coventry
22 Ağustos Cumartesi:
Hull City - Manchester United
Everton - Crystal Palace
Ipswich Town - Sunderland
Nottingham Forest - Leeds United
Brentford - Tottenham
23 Ağustos Pazar:
Brighton - Aston Villa
Manchester City - Bournemouth
Newcastle United - Liverpool
24 Ağustos Pazartesi:
Fulham - Chelsea