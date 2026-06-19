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Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu

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İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. Açılış maçında son şampiyon Arsenal, yeni ekip Coventry'i ağırlayacak. Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ise Manchester United ile karşılaşacak.

İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, sezonun açılış maçında 21 Ağustos Cuma günü son şampiyon Arsenal, ligin yeni ekibi Coventry'i ağırlayacak.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise 22 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

İlk hafta, 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fulham-Chelsea karşılaşmasıyla sona erecek.

Premier Lig'de ilk haftanın fikstürü şöyle:

21 Ağustos Cuma:

Arsenal - Coventry

22 Ağustos Cumartesi:

Hull City - Manchester United

Everton - Crystal Palace

Ipswich Town - Sunderland

Nottingham Forest - Leeds United

Brentford - Tottenham

23 Ağustos Pazar:

Brighton - Aston Villa

Manchester City - Bournemouth

Newcastle United - Liverpool

24 Ağustos Pazartesi:

Fulham - Chelsea

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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