Poyraz Yıldırım, Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışlarında Çifte Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Poyraz Yıldırım, Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar yarışlarında çifte Türkiye Şampiyonluğu kazandı.

Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Poyraz Yıldırım, Durgunsu Kano Federasyonu tarafından 29-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları U-14 Erkek K1 200m Final etabında 0.39,47'lik derecesiyle ve U-14 Erkek K1 500m final etabında 02.00,40'lık derecesiyle açık ara çift dalda Türkiye Şampiyonu oldu. Yine Eskişehir de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar yarışlarında Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu Sarp İleri U12 Erkekler K1 500m ve U12 Erkekler K1 200m yarışlarında 3. olarak çifte bronz madalyanın sahibi oldu. Köyceğiz'i gururlandıran iki sporcu ve antrenörü tebrik edilerek başarılarının devamı dileğinde bulunuldu. - MUĞLA