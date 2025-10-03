Haberler

Poyraz Yıldırım, Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışlarında Çifte Türkiye Şampiyonu Oldu

Poyraz Yıldırım, Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışlarında Çifte Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Poyraz Yıldırım, Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar yarışlarında U-14 kategorisinde iki farklı dalda Türkiye Şampiyonluğu kazandı. Ayrıca, takım arkadaşı Sarp İleri de bronz madalya aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencisi Poyraz Yıldırım, Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar yarışlarında çifte Türkiye Şampiyonluğu kazandı.

Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu, Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Poyraz Yıldırım, Durgunsu Kano Federasyonu tarafından 29-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları U-14 Erkek K1 200m Final etabında 0.39,47'lik derecesiyle ve U-14 Erkek K1 500m final etabında 02.00,40'lık derecesiyle açık ara çift dalda Türkiye Şampiyonu oldu. Yine Eskişehir de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar yarışlarında Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi Sporcusu Sarp İleri U12 Erkekler K1 500m ve U12 Erkekler K1 200m yarışlarında 3. olarak çifte bronz madalyanın sahibi oldu. Köyceğiz'i gururlandıran iki sporcu ve antrenörü tebrik edilerek başarılarının devamı dileğinde bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması

Sumud filosuna saldırı sonrası bir ilk! Trump'tan çarpıcı Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.