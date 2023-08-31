Powerlifting Sporcuları 2 Tonluk TOGG'u Kaldırdı

2 ton 126 kilogram Togg'u tek başına kaldırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Powerlifting sporcusu Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski, yaptıkları güç gösterisinde 2 ton 126 kilogram ağırlığında Togg'u kaldırmayı başardı.

Çerkezköy ilçesinde Powerlifting sporu ile uğraşan Sadrettin Özbahçeci ve Kahraman Gevrovski (45), yaptıkları güç gösterisi ile beğeni topladı. İlk olarak 120 kilogram ağırlık kaldıran ikili daha sonra 300 kilogram ağırlık kaldırarak izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

20 Kişi denedi başaramadı

Güç gösterisi esnasında izleyiciler de 300 kilogram ağırlığındaki tekerleği kaldırmayı denedi. Yaklaşık 20 kişi ağırlığı tek başına kaldırmayı başaramadı. Güç gösterisinin sonunda ise alana Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG getirildi.

TOGG'u tek başına kaldırdı

Çerkezköy ilçesinde Adem Örnek'e ait T10X modelli TOGG'a aparatların bağlanmasının ardından Özbahçeci ve Gevrovski, aracı kaldırmayı denedi. İlk denemesinde başarısız olan ikili daha sonraki denemesinde TOGG'u kaldırdı. Yaklaşık 10 saniye TOGG havada tutulurken izleyenlerden de büyük alkış topladı. Ardından Gevrovski TOGG'u tek başına kaldırmayı denedi. Gevrovski tek hamlede TOGG'u kaldırırken de izleyenlerden de büyük alkış aldı.

Teşekkür ettiler

Özbahçeci ve Gevrovski yaptıkları açıklamada, izleyen herkese teşekkür ettiklerini belirtti. Kazak Sporcu Gevrovski, TOGG'u çok beğendiğini belirterek, uluslararası şampiyonalar için hazırlıklarının devam ettiğini dile getirdi.

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