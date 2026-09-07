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Potanın Perileri 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti

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İSTANBUL, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaştı.

İSTANBUL, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaştı. Potanın Perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Riko'ya 75-71 kaybederek FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti.

Max-Schmeling-Halle'de TSİ 12.30'da başlayan mücadeleye Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı Olcay Çakır Turgut, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik ve Elif Bayram ilk beşi ile çıktı. Heyecanlı maçın ilk çeyreğine 20-19 önde giren Potanın Perileri, ilk yarıda 40-37 üstünlük kurdu. 3'ncü çeyrekte 58-51'i bulan milli takım üstünlüğünü son çeyreğe yansıtamadı. Son 24 saniyeye 71-68 ile geride giren Potanın Perileri, maçı çevirmeyi başaramadı. C Grubu'nda oynadığı Belçika, Avustralya ve Porto Riko maçlarında galibiyet bulamayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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