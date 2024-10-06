Posof'ta Minik Taekwondocuların Kuşak Heyecanı

Ardahan'ın Posof ilçesinde minik taekwondocuların kuşak heyecanına aileleri de ortak oldu.

Posof Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve taekwondo eğitimi gören sporcuların 2024 yılı 3. dönem minikler kuşak imtihanı velileri de heyecanlandırdı. Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda yapılan imtihanda; Posof Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yılmaz ile beraber milli antrenör Halil İbrahim Ataman da davet edildi. İlçe antrenörü Yunus Bakan idaresindeki sporcular imtihan sonucunda kazandıkları kuşak derecelerine göre kuşakları bağlanarak belgeleri verildi. - ARDAHAN