Posof'da Tekvandocu Miniklerin Kuşak Töreni

Posof Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğüne bağlı olarak eğitim gören Tekvandocu minikler statsındaki sporcuların kuşak imtihanından sonra kuşak takma töreni Posof aşık Müdami Anadolu imam hatip lisesi spor salonunda yapıldı.

Antrenör Yunus Kaptan tarafından eğitilen sporcuların aileleri de programa katılarak heyecanla çocuklarını seyrettiler.

Sporcuların kuşakları Okul müdürü Şener Bilican, Milli antrenör Halil İbrahim Ataman ve veliler tarafından sporcuların kuşakları bağlandı. Kuşaklarla beraber sporculara diplomaları da verildi. - ARDAHAN