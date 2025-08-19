Posof'da Tekvandocu Miniklerin Kuşak Töreni

Posof'da Tekvandocu Miniklerin Kuşak Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Posof Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğüne bağlı tekvandocu miniklerin kuşak imtihanı sonrası kuşak takma töreni, Posof aşık Müdami Anadolu imam hatip lisesi spor salonunda gerçekleştirildi. Antrenör Yunus Kaptan önderliğinde yapılan etkinlikte sporcuların aileleri de yer aldı.

Posof Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğüne bağlı olarak eğitim gören Tekvandocu minikler statsındaki sporcuların kuşak imtihanından sonra kuşak takma töreni Posof aşık Müdami Anadolu imam hatip lisesi spor salonunda yapıldı.

Antrenör Yunus Kaptan tarafından eğitilen sporcuların aileleri de programa katılarak heyecanla çocuklarını seyrettiler.

Sporcuların kuşakları Okul müdürü Şener Bilican, Milli antrenör Halil İbrahim Ataman ve veliler tarafından sporcuların kuşakları bağlandı. Kuşaklarla beraber sporculara diplomaları da verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.