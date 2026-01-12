Haberler

Porto'da teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

Güncelleme:
Portekiz ekibi Porto, 36 yaşındaki teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Farioli, kulüple birlikte başarılı bir sezon geçirerek Portekiz liginde lider durumda bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi.

Daha önce Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Nice ve Ajax'ta görev yapan genç teknik direktör, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti.

Porto, ilk devresi sona eren Portekiz liginde topladığı 49 puanla en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde zirvede yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
