Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti - Haberler

Porto Montenegro, Türkiye'de 2'nci kez düzenlediği Golf Turnuvasını, Kemer Country Golf Kulübü'nde 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdi.

İlk günü 'Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri' sporcularının yarıştığı turnuvada Junior 18 Çukur kazananı Arda Gülveren olurken, Junior Academy kazananı Emin Zülfikari oldu. Turnuvanın son iki gününde ise iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen 226 sporcu galibiyet için mücadele etti. Zorlu geçen mücadelede çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor