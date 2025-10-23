Portland Trail Blazers Başantrenörü ve Miami Heat Oyuncusu Kumar Suçlamasıyla Tutuklandı
NBA takımı Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklandı. FBI tarafından gerçekleştirilen operasyonda Rozier Orlando'daki bir otelde, Billups ise Oregon'da gözaltına alındı. Billups'ın tutuklanmasının mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu bildirildi.
NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın başantrenörü Chauncey Billups ile Miami Heat'in oyuncusu Terry Rozier, yasa dışı kumar suçlamasıyla tutuklandı.
ABD merkezli spor sitesi ESPN'in haberine göre, FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da tutuklandığı belirtildi.
Haberde Billups'ın tutuklanmasının yasa dışı kumar dışında mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu da aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor